Revoltado com o UFC, Anderson Silva sugere que fãs peçam dinheiro de volta

O lutador brasileiro Anderson Silva, o Spider, contiunua disparando para todo lado depois de ter ficado de fora do UFC 212, que acontece no dia 3 de junho, no Rio de Janeiro. Ele já reclamou da direção do Ultimate, contra o "chefão" do UFC Dana White (ironizando várias vezes, chamando-o de 'Todo Poderoso') e agora sugeriu em seu Instagram que todos os fãs que compraram ingresso para o evento peçam o dinheiro de volta.

Na conversa com um fã, que disse não ter mais motivos para ir ao evento depois da confirmação de que Silva ficará de fora, o lutador mandou: "você tem todo direito de buscar o dinheiro de volta do seu ingresso, aliás todos que são meus fãs deveriam fazer o mesmo". Muitos seguidores o apoiaram e disseram que vão desistir do UFC 212.

A luta com o norte-americano Kevin Gastelum estava marcada, mas o oponente de Spider acabou pego em teste antidoping por uso de maconha. O brasileiro, campeão dos pesos médios entre 2007 e 2013, exigiu então uma luta pelo cinturão interino da categoria contra o cubano Yoel Romero, ameaçando até se aposentar caso o combate não acontecesse, mas não foi atendido, o que provocou sua reação furiosa. A direção do UFC chegou a anunciar que Anderson Silva continuaria no card, o que não aconteceu.

Confira o post: