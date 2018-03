Rival de Thiago Pitbull fratura crânio e está fora do UFC St. Louis

O UFC Fight Night St. Louis terá um combate a menos em seu programa de lutas. O norte-americano Zak Cummings, que enfrentaria o brasileiro Thiago Pitbull no card principal do show, sofreu uma lesão durante o processo de corte de peso e está fora de ação. O lutador escorregou na banheira do hotel durante a desidratação e fraturou o crânio.

Apesar do risco de uma grave lesão, Cummings passa bem. O próprio lutador contou sobre o fato através de uma publicação em sua conta no Twiiter.

"Estou absolutamente devastado neste momento! Este era um dos melhores cortes de peso que eu já tive na vida, mas escorreguei enquanto me mexia na banheira e fraturei o meu maldito crânio ao bater em um corrimão. Perdi a maior parte da minha vida nesses três meses. Estou enojado", escreveu.

Thiago Pitbull lamenta cancelamento

Assim foi informado do cancelamento do duelo contra Cummings, o brasileiro Thiago Pitbull não escondeu a decepção e lamentou o ocorrido através de uma postagem no Twitter.

"Desapontado por não poder fazer o que eu amo esse domingo! Mas é o que é, está fora do meu controle. Vamos focar na próxima", escreveu o meio-médio.