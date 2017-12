Rocky Balboa comemora 40 anos de lançamento nos cinemas

Uma saga que marcou gerações, Rocky Balboa comemora 40 anos de lançamento nesta segunda-feira (21). Nos filmes, o "Garanhão Italiano", interpretado por Sylvester Stallone, é um lutador de boxe amador na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. Trabalhando para um agiota local, Rocky Balboa vê sua vida mudar quando surge a oportunidade de enfrentar o campeão mundial da modalidade em um evento na cidade.

Quatro décadas e seis filmes depois, Balboa ainda atrai desde os fãs mais antigos até os mais recentes. No geral, a história conta com momentos emocionantes e de inspiração do azarão que acaba se tornando o maior lutador de boxe de uma hora pra outra. Stallone ainda revive o lutador no filme Creed - Nascido Para Lutar, de 2015, que conta a história do filho de Apollo Creed, grande rival de Rocky que conta com a ajuda do ex-lutador para conquistar seu espaço no esporte.