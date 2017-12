Romantismo? Noivo presenteia Ronda Rousey com 'galinhas de estimação'

O amor está no ar entre Travis Browne e Ronda Rousey. Tanto é que o lutador de MMA resolveu presentear sua noiva com novos animais de estimação, em uma tentativa de distraí-la e animá-la após algumas derrotas no UFC. Porém, o atleta inovou na hora de escolher os bichinhos.

Enquanto a maioria das pessoas escolhe filhotes de cachorro, gato ou algo do tipo, Browne decidiu escolher algumas espécies de galinhas para agradar sua amada. Ele deu a ela silkies, galinhas conhecidas por terem as penas macias, e dominiques, galinhas de ovos pardos.

My #mcm @travisbrownemma surprised me with baby chickens!! Two silkies and two dominiques!! Pic by @layziethesavage Uma publicação compartilhada por rondarousey (@rondarousey) em Jul 31, 2017 às 5:46 PDT

Porém, enquanto muita gente poderia se sentir ofendida com a atitude, Ronda aparenta, pelo menos em foto postada por ela no Instagram, ter ficado muito feliz com a surpresa.