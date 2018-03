Ronda afasta rumores de retorno e anuncia viagem à Colômbia para gravar filme

Afastada das competições desde dezembro de 2016, Ronda Rousey deve seguir um longo tempo afastado do meio esportivo. Ainda sob contrato com o UFC, ex-campeã dos galos descartou a possibilidade de estrear no World Wrestling Entertainment (WWE), liga norte-americana de telecatch. A loira negou os rumores que ela poderia debutar nos ringues da WWE.

Em entrevista ao portal TMZ Sports, Rousey revelou que está com viagem marcada para a Colômbia para gravação do filme "Mile 22".

“Eu agradeço a confiança de todos, mas no momento estou indo para a Colômbia para filmar ‘Mile 22’ e não estarei de volta até meados de fevereiro”, contou Ronda ao TMZ.

Principal responsável pelo MMA feminino no UFC, Ronda Rousey reinou no octógono até 2015, quando perdeu pela primeira vez na carreira diante de Holly Holm. Após rumores de aposentadoria, a loira retornou no UFC 207, em dezembro de 2016, mas foi brutalmente nocauteada pela brasileira Amanda Nunes. Desde então, dirigentes do Ultimate não acreditam no retorno de Rousey ao cage.