Ronda compara foto antiga com atual e manda recado: 'Tema o retorno'

O aguardado retorno de Ronda Rousey ao octógono está cada vez mais próximo. 'Rowdy', como é conhecida a ex-campeã peso-galo, enfrenta a brasileira Amanda Nunes nesta sexta-feira, em Las Vegas, pelo UFC 207.

Afastada da mídia para focar no combate, a norte-americana comentou uma foto em suas redes sociais onde mostra estar mais em forma do que nunca. Na imagem ela mostra como estava antes da luta contra Cat Zingano, em fevereiro de 2015, e como está agora. "Uma foto da Ronda Rousey cinco dias antes da luta com a Zingano e na direita uma tirada cinco dias antes da luta contra a Amanda. #TemaORetorno."