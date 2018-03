Ronda irá formar dupla com medalhista olímpico em estreia na WWE

Ronda Rousey irá debutar na WWE em grande estilo! A ex-campeã do UFC, que assinou contrato com o show durante o evento do último domingo (25), aqueceu sua rivalidade com ‘Triple H’ e Stephanie McMahon. Ela jogou o dirigente sobre a mesa montada no ringue e recebeu um tapa de sua companheira. Com isso, Rowdy enfrentará o casal logo em sua primeira aparição.

Para enfrentar dois grandes nomes da WWE, Ronda formará dupla com outro astro, também com história olímpica: Kurt Angle, ganhou a medalha de ouro no wrestling, nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Já Rousey faturou o bronze nos Jogos de 2008, em Pequim.

O duelo entre Ronda e Angle x Triple H e McMahon está previsto para acontecer no próximo dia 8 de abril, no ‘WrestleMania’ – maior show da modalidade.

Assista o momento em que Ronda joga Triple H na mesa e recebe um tapa de McMahon: