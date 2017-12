Ronda responde provocação de brasileira: 'Todo mundo sabe que o gás dela acaba'

Ainda faltam três semanas para o aguardado embate entre Ronda Rousey e Amanda Nunes, mas parece que o combate entre elas já começou mesmo antes delas entrarem no octógono. A norte-americana, que está de volta ao UFC após um longo período, tenta retomar o cinturão dos galos e, para isso, diz que está totalmente preparada. Ela até mesmo respondeu uma provocação da brasileira, que prometeu nocauteá-la no primeiro round da luta.

"Bom, ela meio que tem que falar isso porque todo mundo sabe que o gás dela acaba no segundo round. Ela tem que dizer isso para si mesma, "vai acontecer no primeiro assalto". Que mais ele vai falar para si mesma?", disse Ronda, em entrevista ao programa Conan O'Brien Show, destacando ainda que está perto de encerrar a carreira. "Quero dizer que aprendi um monte de coisas neste último ano, e aprendi que as opiniões que recebo e o dinheiro realmente não significam nada para mim ou para a minha felicidade. Agora que sei que a divisão das mulheres está segura, não tenho que fazer isso mais. (...) Vou jogar World of Warcraft e depois ir treinar e depois voltar e relaxar".