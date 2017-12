Ronda critica Mayweather e McGregor por ostentação: 'F***-se'

Floyd Mayweather, já aposentado do boxe, e Conor McGregor, do MMA, são dos dois representantes do mundo das lutas que mais ficaram em evidência em 2016. Mas isso não aconteceu pelos resultados de ambos nos ringues ou octógonos, mas pelas provocações e, principalmente, ostentações de dinheiro e bens durante suas aparições públicas.

E foi justamente essa exposição do dinheiro foi criticada por Ronda Rousey, que se prepara para seu retorno ao Ultimate, no UFC 207, em 30 de dezembro, contra a brasileira Amanda Nunes. "Se o dinheiro é a motivação, então f***-se. Todas essas pessoas do dinheiro... Money [Floyd] Mayweather, Money [Conor] McGregor. Vejo que estão tentando fazer isso de um jeito, ou o que quer que seja. E as pessoas seguem isso. O culto ao dinheiro na nossa sociedade é muito profundo. Mas só porque é o jeito mais fácil de chamar a atenção das pessoas ou entretê-las não significa que seja o caminho certo", declarou Ronda à edição de dezembro da ESPN Magazine.

This Halloween costume speaks for itself, "Money Man". Uma foto publicada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Out 31, 2016 às 4:45 PDT

$6,500,000 for these 2 toys. #BUGATTI Film credit: @iam_jcraw www.themoneyteam.com Um vídeo publicado por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Abr 27, 2016 às 4:40 PDT

www.themoneyteam.com #AIRMAYWEATHER Uma foto publicada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Fev 19, 2016 às 9:34 PST

The fruits Uma foto publicada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) em Dez 13, 2016 às 8:40 PST

It's a new dawn. It's a new day. #RollsRoyceDawn Uma foto publicada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) em Ago 30, 2016 às 4:26 PDT

Custom iphone 7. Good man @cian_c I'm an animal Uma foto publicada por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) em Out 22, 2016 às 9:18 PDT