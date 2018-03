Ronda Rousey oficializa chegada ao WWE: ‘É a minha vida agora’

Os dias da ex-campeã do UFC Ronda Rousey no MMA parecem mesmo ter chegado ao fim. Apesar de a norte-americana não confirmar uma aposentadoria do esporte, sua assinatura com o WWE foi confirmada no último domingo, 28, com uma aparição no Royal Rumble, um dos maiores shows do calendário do evento. Assim, a expectativa é que Ronda se afaste de vez do Ultimate e se dedique ao WWE, além de voltar a atuar em filmes.

Após a aparição surpresa no Royal Rumble, Ronda deu mais uma dica de que não pretende voltar a lutar profissionalmente ao dizer, em entrevista à emissora norte-americana ESPN, que o WWE era agora a sua vida e que iria se dedicar ao telecatch a partir daquele momento.

"Essa é minha vida agora. Minha grande prioridade pelos próximos anos. Não é apenas agarrar e amassar, não é publicidade. Quando conheci o Triple H (ex-representante do WWE e dirigente), disse a ele: ‘Existem outras formas que me fariam ganhar mais dinheiro, mas jamais chegaria perto em termos de diversão'", comentou.

Em sua rápida aparição no show, Ronda não chegou a falar muito, provocando a campeã Charlotte Flair, filha do lendário Ric Flair. No segmento, a norte-americana pareceu indicar que pretende desafiar a dona do cinturão feminino no WrestleMania, maior show da companhia. Há especulações de que o ator e wrestler profissional The Rock possa estar envolvido na partida.