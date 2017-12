Ronda Rousey pede 'resistência' em postagem contra Trump

No Instagram, Ronda Rousey pediu "resistência" em uma postagem crítica ao governo de Donald Trump neste domingo, 29. Na terça-feira, 24, a lutadora do UFC já havia reaparecido em imagens com militantes indígenas da tribo Sioux que tentam barrar a construção de um oleoduto de 1,9 km nas proximidades da reserva Standing Rock, no estado da Dakota da Norte, autorizada pelo novo presidente dos Estados Unidos.

A postagem traz uma charge da base da Estátua da Liberdade e reproduz a frase nela inscrita. "Dai-me os seus fatigados, os seus pobres, as suas massas encurraladas ansiosas por respirar liberdade, o miserável refugo das suas costas apinhadas. Mandai-me os sem abrigo, os arremessados pelas tempestades, pois eu ergo o meu farol junto ao portal dourado", escreveu.

Confira: