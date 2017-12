Ronda Rousey reaparece em foto apoiando tribo indígena nos Estados Unidos

Ronda Rousey fez uma das suas primeiras aparições após a derrota em dezembro para a brasileira Amanda Nunes. Em uma postagem no Twitter de uma ativista, a lutadora do UFC aparece apoiando os esforços da tribo Sioux em barrar a construção de um oleoduto de 1,9 km nas proximidades da reserva Standing Rock, no estado da Dakota da Norte.

Na foto, Ronda está junto com as ativistas Juliana WhiteBull e Linda Black Elk, duas das lideranças dos movimentos que afirmam que a obra poderá contaminar a água da região, especialmente do rio Oahe. Parada em 2015, a construção foi autorizada a recomeçar na terça-feira, 24, após a assinatura de uma ordem executiva do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, de acordo com informações das agências EFE, Bloomberg e Associated Press.

O oleoduto deve transportar cerca de meio milhão de barris de óleo por dia, da Dakota do Norte até o estado de Illinois, passando pela Dakota do Sul e por Iowa.

Protestos contra a construção se intensificaram desde o segundo semestre de 2016, resultando, inclusive, na prisão de alguns ativistas. Além de Ronda, também apoiam a causa os atores Shailene Woodley (da franquia Divergente) e Mark Ruffalo e o cantor Pharrell Williams.