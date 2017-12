Ronda Rousey se casa no mesmo dia da superluta entre Floyd e McGregor

A ex-campeã dos pesos-galo do UFC Ronda Rousey - que está longe da mídia desde dezembro do ano passado, ocasião em que foi nocauteada pela brasileira Amanda Nunes - vai se casar hoje, mesmo dia da superluta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, que será realizada na cidade de Las Vegas (EUA), às 22h (horário de Brasília).

Quem tornou a informação pública foi o chefe do Ultimate, Dana White, que disse ter sido convidado. Ele, um dos convidados de honra da superluta, não poderá estar presente.

Foi em uma conversa com o programa de rádio The Rich Eisen Show que Dana falou sobre o assunto.

"Ela me disse: 'vo0u me casar. Você vai vir no casamento?'", contou Dana. "Eu disse'claro'. Aí ela teria contado que o casamento será neste sábado.

O noivo de Ronda é o peso-pesado que também compete pelo UFC Travis Browne. O casamento deverá fazer com que ela se aposente do Ultimate, como Dana já havia informado anteriormente.

Ronda já foi convidada até mesmo para lutar de lingerie após a aposentadoria no UFC.