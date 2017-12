Longe do UFC, Ronda Rousey aparece em foto de noiva após se casar

Afastada do UFC desde a derrota diante da brasileira Amanda Nunes, em dezembro do ano passado, a lutadora de MMA Ronda Rousey se casou no sábado, mesmo dia em que as atenções estavam voltadas para o confronto entre Mayweather e McGregor.

Ronda se casou no Havaí com o também lutador de MMA Travis Browne. O fotógrafo da cerimônia, Michael Mardones, postou em seu Instagram nesta terça-feira uma imagem na qual ela aparece vestida de noiva, além de algumas imagens de um ensaio fotográfico feito pelo casal.

O casamento deverá fazer com que ela se aposente do Ultimate, como Dana White, presidente do UFC, já havia informado anteriormente. Ele chegou a ser convidado para a cerimônia, mas não pôde ir por causa da "luta do século".

Ronda já foi convidada até mesmo para lutar de lingerie após a aposentadoria no UFC.

Veja o post: