Ronda Rousey, do MMA, teria perdido bebê em aborto natural, segundo site

Dona de impressionante técnica, Ronda Rousey é mais uma vez notícia no UFC. Mas desta vez a lutadora virou manchete por causa de um drama na sua vida pessoal. Segundo o site "Terez Owens", Rondy estava grávida em julho, mas acabou perdendo o bebê que teria com o namorado Travis Browne, que também é atleta da entidade.

Ainda de acordo com a publicação, Ronda teria decidido voltar a lutar depois da perda e, com isso, Dana White marcou sua luta contra a brasileira campeã dos pesos galo, Amanda Nunes. O combate que acontece no próximo dia 30 é o evento principal do UFC 207, em Las Vegas. Ronda preferiu ainda não comentar sofre o episódio.