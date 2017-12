Sakuraba e Ken Shamrock fazem ‘luta de lendas’ no Rizin

A próxima edição do Rizin, evento que acontece dia 15 de outubro, no Japão, promete trazer um duelo de lendas do esporte. O Hall da Fama do UFC, Ken Shamrock, encara a lenda japonesa Kazushi Sakuraba em um duelo de luta agarrada com regras especiais.

O combate entre Shamrock e Sakuraba terá duração de 15 minutos e será disputado na categoria até 84 kg. Ao fim do tempo regulamentar, caso nenhum atleta consiga a finalização, a luta terminará empatada.

Sakuraba, de 48 anos, tem um histórico no MMA de 26 vitórias, 17 derrotas e duas lutas sem resultado. Ele não luta desde dezembro de 2015, quando foi derrotado por Shinya Aoki. Já Shamrock, de 44, tem um cartel de 23 vitórias, 10 derrotas e duas lutas sem resultado. Ele não luta desde a derrota para Nick Diaz, em abril de 2009.