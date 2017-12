Schwarzenegger 'extermina' Chael Sonnen de reality show após trapaça

Depois de ser finalizado por Tito Ortiz no Bellator 170, no último sábado, Chael Sonnen foi demitido por trapacear na versão americana com celebridades do "Aprendiz". No quarto episódio do show, Sonnen fazia parte de um grupo que estava trabalhando em um projeto com prazo de entrega apertado. Bem ao seu estilo fanfarrão, ele decidiu usar uma tesoura e cortar o cabo do computador para alegar problemas técnicos à produção do programa e ganhar mais tempo para realizar a tarefa.

Sonnen disse que foi um ato "heroico", mas companheiros de equipe não concordaram com a atitude e decidiram denunciá-lo. Na reunião com Arnold Schwarzenegger, apresentador da atual edição, eles reportaram o que o lutador havia feito e o ator não perdoou.

"Não tolerarei trapaceiros na minha sala de reunião. Você está demitido", decretou Schwarzenegger que até esqueceu de usar o tradicional termo "você está exterminado".