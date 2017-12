Segurança de Neymar na França lutará em edição do UFC no Canadá

Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, Neymar tem ao seu lado Nardine Taleb, lutador francês que é encarregado de fazer a segurança do craque brasileiro. Porém, é possível que ele tenha que pedir uma folga durante o mês de dezembro. Isso porque foi escalado para encarar o russo Sultan Aliev no UFC Winnipeg, no Canadá, no dia 16 de dezembro.

Nascido na França, o lutador de origem argelina compete entre os meio-médios e já fez sete lutas pelo UFC, vencendo cinco e perdendo duas. Na carreira profissional, Taleb tem o cartel de 13 vitórias e quatro derrotas. Já Aliev fará sua terceira luta no Ultimate, depois de estrear com derrota e vencer o sérvio Bojan Velickovic na última luta.