SELVAGERIA! Lutadores do UFC trocam socos durante entrevista coletiva

Nesta sexta-feira, Michael Chiesa e Kevin Lee protagonizaram uma cena patética durante a entrevista coletiva para promover o UFC Fight Night 112, no dia 25 de junho, em que eles farão a luta principal. Depois de uma discussão, os dois simplesmente se irritaram e partiram para as vias de fato durante o evento.

Tudo começou quando Chiesa foi perguntado por um fã qual era o sentido de ele enfrentar Lee, já que ele havia pedido para enfrentar adversários do Top 5 do peso leve e seu rival é apenas o 12° da categoria. Após instantes de discussão, os ânimos ficaram ainda mais exaltados quando Kevin Lee soltou uma provocação: "Ele vai ter seu destaque por minha causa. Depois disso, ele vai voltar a lutar no card preliminar. Eu só espero que ele apareça, porque eu sei que a mãe dele tem ingressos para o evento".

Ao ouvir sua mãe ser mencionada, Chiesa se enfureceu e, enquanto seu rival continuava falando, o número 7 do ranking não se conteve: "Você não fale da minha mãe! Você não fale da minha mãe!". Quando percebeu que o adversário não esboçava parar, Chiesa largou o microfone e partiu para cima de Kevin Lee, que desferiu um soco no rosto do rival. Os dois foram contidos pela segurança do evento e, em seguida, foram retirados da entrevista.