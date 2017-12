Ostentação? Campeão do UFC continua limpando banheiros: 'Amo o que faço'

Quem acompanha o multimilionário mundo das lutas sabe muito bem que a humildade não é o forte da maioria dos atletas. Stipe Miocic, porém, deu mostras do quanto é diferente. Campeão entre os pesos meio-pesados, título que confirmou na última semana, quando derrotou o brasileiro Júnior Cigano, o norte-americano continua trabalhando como bombeiro e, na corporação, não é beneficiado por ser famoso.

"Tenho boas pessoas ao meu redor. Minha esposa é incrível, minha família, meus amigos, meus companheiros de equipe, meus colegas de trabalho no corpo de bombeiros, eles me mantêm com os pés no chão. Amo onde estou e as pessoas que me apoiam. […] Quando chego lá, eles dizem parabéns e me dão um esfregão e dizem para ir aos banheiros ou algo parecido. Eles realmente não se importam", disse ele, em entrevista ao programa The Jim Rome Show, deixando claro que tem os pés totalmente no chão graças à sua família e amigos.

Apesar da fase no UFC ser boa e ele estar faturando um bom dinheiro, Miocic descarta qualquer possibilidade de largar seu atual emprego para se dedicar unicamente às lutas: "Eu amo o que eu faço. Durante toda a minha vida tenho ajudado as pessoas, e fui ajudado para que eu possa retribuir ", disse. "Eu trabalhei tão duro para chegar lá, para se tornar um bombeiro, ir para a escola e paramédico e todas essas coisas boas, e fazer minha mãe orgulhosa, mostrar que ela criou um filho que trabalha duro", completou.