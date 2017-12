Sem vencer há sete anos, BJ Penn descarta nova aposentadoria do MMA

O retorno frustrado ao octógono em 2017 não esfriou os planos de BJ Penn em continuar no MMA. Sem lutar desde junho deste ano, quando foi derrotado por Dennis Siver, o havaiano, embora não tenha mostrado muito ânimo para voltar a lutar, descartou a hipótese de se aposentar novamente. De férias, ele ressalta que ainda se sente um lutador ativo.

“Estou curtindo, não tenho treinado. Não estou sentindo aquele fogo de competição. Se eu estivesse derrubando os meus companheiros na academia, talvez eu pensasse no assunto. Voltarei aos treinamentos por diversão. (...) Vou levando as coisas um passo de cada vez, criando meus filhos. Nunca sabemos o que pode acontecer no próximo ano. Não digo que vou lutar, mas isso pode, quem sabe, acontecer”, declarou em entrevista a . BJ Penn Radio’.

Ex-campeão peso leve (até 70kg) e meio-médio (até 77kg) do UFC, BJ Penn não vence uma luta oficial há mais de sete anos. Seu último triunfo foi em novembro de 2010, quando nocauteou Matt Hughes. De lá para cá, empatou com Jon Fitch e perdeu para Nick Diaz, Rory MacDonald, Frankie Edgar, Yair Rodriguez e Dennis Siver. Aos 38 anos, tem um cartel com 16 resultados positivos, 12 negativos e dois empates.