Shooto Brasil 81 coloca dois cinturões em jogo neste sábado

O Shooto Brasil realiza mais edição na sua história neste final de semana, no Rio de Janeiro. A noite de sábado (17) marca o 81° show da organização, com um card que promete estremecer a Upper Arena.

O programa de lutas traz 11 duelos, com destaque para o duelo principal da noite entre Pedro Falcão e Glyan Alves valendo o cinturão da recém-inaugurada categoria super-galo (até 63,5kg). Na segunda luta mais importante, Mariana Morais e Lara Procopio duelam em busca do cinturão peso-galo (até 61,2kg), vago após a destituição de Priscila Souza do posto.

“Estamos muito satisfeitos em poder cumprir nossa promessa de realizar as edições do Shooto quase que mensalmente. E essa, em específico, promete muito. O Pedro está há bastante tempo vencendo e merecendo essa chance. E o Glyan vem de um ótimo resultado sobre o Luciano, um dos melhores atletas da categoria. Em relação às meninas, em respeito aos fãs e atletas do Shooto tivemos que retirar o cinturão da Priscila e colocar ele em jogo, já que ela estava há mais de dois anos sem defendê-lo e também não poderia lutar agora. É o mais justo. A Mariana e a Lara vão disputar esse título”, finalizou Dedé Pederneiras, presidente do Shooto Brasil.

Programa de lutas do Shooto 81

Até 63,5kg: Glyan Alves x Pedro Falcão

Até 61kg: Mariana Morais x Lara Procópio

Até 70kg: Benito Tavares x Jorjão Rodrigues

Até 70kg: Paulo Zé Doido x Guilherme Doin

Até 70kg: Victor Romero x Gláucio Eliziário

Até 66kg: Adriano Sargento x Pedro de Souza

Até 57kg: Thiago Dela Coleta x Macksuel Baiano

Até 52kg: Diney Souza x Michel Costa

Até 88kg: Cemey Meiota x A definir

Até 70kg: Jorge Filho x A definir

Até 59kg: Wallace Lopes x Lucas Cardoso