Site britânico revela que Conor McGregor negocia para atuar na WWE

Sem lutar desde agosto passado, quando foi nocauteado por Floyd Mayweather na superluta de boxe realizada em Las Vegas, Conor McGregor pode demorar ainda mais para retornar ao UFC. Segundo o site ‘The Sun’, o irlandês estaria negociando um contrato com o WWE, maior empresa de telecatch dos Estados Unidos. A estreia do Notórios nas ‘lutas teatrais’ aconteceria dia 8 de abril, de acordo com o veículo.

“Isso é algo que ele sempre quis fazer. A organização da WWE já o convidou para outros eventos, mas o tempo não era o ideal. Mas agora parece que o acordo vai acontecer. Conor é um grande fã de pro-wrestling, ele se inspira nas performances de Ric Flair e The Rock”, declarou uma fonte anônima do site.

Campeão peso leve do UFC, Conor McGregor sequer colocou seu cinturão em jogo: ele não atua no MMA desde novembro de 2016, quando conquistou o título ao nocautear Eddie Alvarez no UFC 205. Na companhia desde 2013, são nove vitórias e apenas uma derrota na casa, incluindo o histórico nocaute de 13 segundos em José Aldo, em dezembro de 2015, que lhe rendeu o cinturão dos penas.