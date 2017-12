Snoop Dogg puxa a orelha de Nick Diaz, do MMA, por uso de maconha

O norte-americano Nick Diaz, do MMA, já ficou fora dos octógonos por três vezes - a última delas por um ano e meio - pelo uso de maconha. Por causa disso, o rapper Snoop Dogg, ele próprio um apreciador da droga, tratou de dar um "puxão de orelhas" no lutador e garantir que vai ajudá-lo, em uma conversa com o chefão do UFC, Dana White.

Liberado depois da última suspensão, em 2015, para voltar a lutar, Diaz ficou mais de um ano e meio parado, por ter sido flagrado no doping após usar a droga.

Na conversa com White, no programa GGN, que está disponível online, Dana disse ao músico que, como se luta três vezes ao ano, há que se ficar sem maconha "apenas" por 24 horas, justamente nestes dias de combate.

Diante da "facilidade" da regra, o rapper deu um puxão de orelhas no lutador: " Nick, vamos, cara. ... Eu não posso acreditar que estas são as regras que você (palavrão) está violando. Estou colocando uma classe de ervas daninhas juntos para você".

Amigos, ambos já chegaram a fumar maconha no programa de Snoop Dogg, em fevereiro último.