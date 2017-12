Quer conhecer Mayweather? Então espero que você tenha R$ 4 mil para gastar

Floyd Mayweather não luta mais. Mas não é por isso que ele parou de ganhar muito dinheiro. O "ostentador" pugilista norte-americano, que encerrou a carreira em 2015, com 49 vitórias em 49 lutas na carreira, fará um tour por três cidades da Inglaterra, onde será entrevistado pelo ex-campeão mundial Johnny Nelson. Além do bate-papo, ele promete fazer uma integração com seus fãs. Porém, para quem deseja se encontrar com a lenda do boxe, pode preparar o bolso, pois para quem quiser apertar a sua mão ou fazer uma foto personalizada, terá de pagar, no mínimo, mil libras (R$ 4 mil) para ter a oportunidade.

"The Undefeated Tour 2017" (O Tour Invicto, em tradução livre) passará pelas cidades de Leicester, Londres e Liverpool, no início de março e, além do pacote completo, que dá direito a ficar 15 minutos ao lado do astro, tirando fotos e batendo um papo com ele, além de ser premiado com uma luva personalizada, há também a possibilidade de um programa mais "humilde", como "sentar longe do palco, mas ter uma boa vista" da entrevista, pelo preço de 40 libras (R$ 160).

This Halloween costume speaks for itself, "Money Man". Uma foto publicada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Out 31, 2016 às 4:45 PDT

Apesar da carreira incrível nos ringues, Mayweather ganhou fama mundial por ser por muitos anos o atleta mais bem pago do mundo e, além de ostentar uma coleção absurda de relógios e carros, costuma aparecer nas suas redes sociais "dando" dinheiro em suas festinhas particulares.