Sonnen encara Rampage e quer Bellator batendo UFC na audiência

A primeira rodada do torneio peso pesado do Bellator opõe os falastrões Chael Sonnen e Rampage Jackson, ex-lutadores do UFC. E eles terão a missão de ajudar o evento a superar seus antigos empregadores, já que os dois lutarão no Bellator 192, show que acontece no dia 20 de janeiro, mesmo data do UFC 220.

Em evento promocional com seu adversário, Sonnen pareceu ciente da missão e diz que sonha em superar o Ultimate nos índices de audiência - o Bellator 192 será transmitido pela TV a cabo nos Estados Unidos, enquanto o card principal do UFC 220 passa no regime de pay-per-view.

"Eu sou competitivo. Eu quero vencer os caras do UFC. Meu ego está diretamente relacionado aos números de audiência. Eu sempre checo a audiência, toda vez que luto. Toda entrevista que faço, todo podcast que participo, eu checo os números. É uma competição. Eles vão fazer o show deles e nós vamos fazer o nosso. Eles vão lutar por nossos espectadores e nós vamos lutar pelos fãs deles. E é isso. Quero ganhar da audiência na TV, do público ao vivo e até quem vende mais camisetas no dia da luta", comentou Sonnen à imprensa, em declarações reproduzidas pelo site norte-americano MMA Fighting, antes de fazer encarada amigável com Rampage.

O Bellator 192 terá como atração principal mais uma defesa do título meio-médio de Douglas Lima. O brasileiro enfrenta o ex-UFC Rory MacDonald, que estreou na nova casa com vitória sobre Paul Daley. Rampage x Sonnen deve ser a luta co-principal do show, e servirá como primeira quartas de final do GP que decidirá o novo campeão peso pesado do Bellator. O UFC 220, por outro lado, trará duas lutas de título - os campeões Stipe Miocic e Daniel Cormier defendem seus cinturões contra Francis Ngannou e Volkan Oezdemir, respectivamente.