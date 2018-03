Sonnen explica motivos para volta aos treinos de Mayweather

Chael Sonnen nunca fugiu de uma polêmica e seu alvo dessa vez está apontado para ninguém menos que Floyd Mayweather. De acordo com lutador do Bellator, o ex-atleta mais bem pago do mundo resolveu largar a aposentadoria porque está falido.

Em entrevista ao site TMZ, Sonnen gravou um vídeo no qual revela que Mayweather, que voltou a treinar nesta semana, não pensa em debutar no MMA, conforme foi especulado nos últimos meses. Mas para uma nova luta de boxe por motivos financeiros.

"Floyd não migrar para o MMA, mas vai voltar a lutar. Eu vou lhe dizer inequivocamente Floyd Mayweather está planejando, para boxear mais uma vez", cravou Sonnen, que, em seguida, explicou o motivo.

"Floyd quebrou ... não importa o que você ganhou, importa o que você manteve, e ele é um idiota", completou Chael, lembrando de Mike Tyson e Evander Holyfield, grandes estrelas do Boxe que perderam a fortuna conquistada após pendurarem as luvas.

Apesar da declaração de Sonnen, Mayweather, que chegou a faturar mais de US$ 300 milhões, cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual, por combate, parece não diminuir o ritmo de gastos. Recentemente, 'Money' se presenteou com um pequeno jatinho de aniversário.