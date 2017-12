Sonnen provoca Fabrício Werdum e o desafia para luta de submission

Chael Sonnen ‘está de volta’. Conhecido por seu estilo falastrão, sempre desafiando e provocando seus adversários, o ex-rival de Anderson Silva voltou suas ‘metralhadoras’ para outro brasileiro: Fabrício Werdum. Acostumado a fazer lutas de submission paralelo ao MMA, incluindo uma vitória no Mundial do ADC, Sonnen, através de um vídeo publicado no site "FloGrappling”,desafiou o peso pesado gaúcho para uma luta agarra sem quimono.

“Não vejo razão para esperar, então, Fabricio Werdum, por que não aceita meu convite agora? Eu e você nos conhecemos há muito tempo, nós já cruzamos caminhos e sempre fomos gentis um com o outro, mas posso ver nos seus olhos que você não quer ser educado comigo, e você pode ver nos meus olhos que eu não quero ser educado contigo também. Então, por que não paramos de fingir? É seu estilo de jiu-jítsu contra meu título. Então por que não concordamos nisso agora?”, disparou Chael.

Werdum, que está de férias desde sua última luta, dia 18 de novembro, quando venceu Marcin Tybura no UFC Austrália, ainda não se manifestou. Sonnen, por sua vez, está com compromisso marcado. Ele abre o aguardado GP dos pesados do Bellator contra Rampafe Jackson no dia 20 de janeiro, na cidade de Inglewood, na Califórnia (EUA).