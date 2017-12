Sósia de McGregor engana fãs e causa alvoroço em praia na Califórnia

Fãs do campeão de MMA, Conor McGregor, se amontoaram em volta de um carro que circulava pelas ruas de Venice Beach, na Califórnia, Estados Unidos. Todos queriam ficar perto e tirar uma selfie com o lutador. Mas não perceberam que na verdade não passava de um sósia, que nem é norte-americano. Islam Badurgov, de 27 anos, é do Cazaquistão e de fato se parece muito com o irlandês.

E para ficar ainda mais parecido, ele fez as mesmas tatuagens , cortou a barba e o cabelo no mesmo estilo. Mas o que os fãs não reparam é que Badurgov é bem maior e mais forte que McGregor. Além, claro, de falar poucas palavras em inglês e sem o sotaque irlandês.

