Anderson Silva explica desejo de lutar com McGregor antes de parar

Um dos maiores lutadores da história do UFC, Anderson Silva não está mais no auge de sua carreira. E, antes de encerrar seu ciclo no Ultimate, o Spider gostaria de fazer uma luta especial: contra Conor McGregor. O brasileiro já expressou essa sua vontade algumas vezes anteriormente e, em entrevista à FOX Sports americana, explicou seus motivos.

"Primeiramente, eu respeito muito Conor McGregor porque ele mudou tudo no UFC. Porque eu sou respeito também o estilo dele. Eu acho que é um grande desafio para minhas técnicas de artes marciais. Não falo em desrespeitar Conor. Eu faço pelo desafio, por mim mesmo e pela melhor luta em pé. Eu respeito Conor e acho que é uma grande atração, uma grande luta para o resto da minha vida. Pelo resto da minha história no UFC", declarou Silva.

Em 2015, Anderson assinou um novo contrato com o UFC prevendo 15 lutas, antes do confronto com Nick Diaz. Aos 42 anos, poucos acreditam que ele possa completar o acordo. Ele, por outro lado, se vê "com tanta energia quanto no começo da carreira".