Spider quer lutar contra lenda do boxe no card de Conor e Mayweather

Em entrevista ao site ‘FighHype’, Roy Jones Jr., um dos maiores boxeadores da história, sugeriu um duelo dele contra Anderson Silva antes da luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, caso ela aconteça. E nesta quinta-feira, o "Spider" comentou sobre o sonho de enfrentar o americano nos ringues. O brasileiro publicou nas redes sociais uma espécie de apelo para que o confronto seja realizado.

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite nele", escreveu Anderson, no Twitter.

Aos 41 anos, Anderson Silva vem de vitória recente diante de Derek Brunson. Roy Jones, por sua vez, atuou pela última vez no último dia 17, quando nocauteou o canadense Bobby Gunn.

