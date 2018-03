Georges St. Pierre deixa ranking dos médios e brasileiros ganham espaço

Alguns meses após renunciar de vez ao cinturão peso médio do UFC, Georges St. Pierre teve seu nome retirado do ranking da categoria oficialmente. Com isso, três brasileiros ganharam espaço na lista. Lyoto Machida, Vitor Belfort e Thiago Marreta subiram com a saída de GSP - Belfort agora é o décimo colocado, enquanto Lyoto ocupa a 13ª posição. Antes fora do ranking, Marreta "substituiu" o canadense e voltou à lista, em 15º. Paulo Borrachinha perdeu uma posição para Lyoto e é o 14º.

Curiosamente, dois dos três beneficiados pela saída de St. Pierre do ranking dos médios lutarão neste fim de semana, no UFC Belém do próximo sábado (3). Lyoto Machida pega o norte-americano Eryk Anders na luta principal do primeiro evento do Ultimate no Norte do Brasil enquanto Marreta mede forças contra Anthony Smith buscando subir mais alguns degraus na divisão até 84 kg.

Mesmo tendo deixado o ranking dos médios, St. Pierre segue sendo cotado na lista peso por peso, que ranqueia lutadores do UFC independente da categoria de peso. Antes em terceiro, atrás apenas de Demetrious Johnson e Conor McGregor, GSP perdeu três posições, caindo para sexto e dando passagem para os campeões Daniel Cormier (meio-pesado, terceiro), Max Holloway (pena, quarto) e Stipe Miocic (pesado, empatado em quarto com Holloway).