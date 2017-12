Stallone torce por McGregor contra Mayweather: 'Rocky da vida real'

O irlandês campeão dos penas do UFC Conor McGregor terá a torcida do astro do cinema Sylvester Stallone contra o norte-americano Floyd Mayweather, campeão de boxe, no combate entre ambos, considerado a 'luta do século', que acontece em 26 de agosto em Las Vegas, Estados Unidos.

Ao portal TMZ, Stallone, que entre outros personagens imortalizou nas telas o lutador Rocky Balboa, numa das franquias mais bem sucedidas do cinema, disse que "sempre torce pela zebra". "Ele (McGregor) é o Rocky da vida real", afirmou, para depois admitir que seu palpite não tem muita base.

"Eu vivo num mundo de fantasia. Vamos colocar desta forma: nunca foi feito antes, então não dá para saber", disse o ator, que ainda afirmou que a luta "será muito boa para o boxe".

Depois da confirmação da data e do local do combate, os hotéis de Las Vegas reajustaram suas diárias para datas próximas da luta em até 500%.

O New York New York, por exemplo, que fica bem ao lado da arena, já reajustou o valor do quarto standard de US$ 125 para US$ 599 (de R$ 412 para R$ 1.976), um aumento de quase 500%. O Monte Carlo, hotel que fica no mesmo complexo que o ginásio, fez um reajuste um pouco menor, de cerca de 300%.

Até estabelecimentos mais afastados do local do evento subiram suas diárias em cerca de 300%.