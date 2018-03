Stephens aceita enfrentar Aldo, mas rejeita luta no UFC Rio

José Aldo desafiou e Jeremy Stephens aceitou encarar o brasileiro. O norte-americano, porém, colocou uma condição para o duelo: que ele seja realizado no UFC 225, dia 9 junho, em Chicago (EUA). + Wanderlei Silva faz reunião para levar Bellator à Arena da Baixada​

O brasileiro revelou que gostaria de voltar ao octógono no UFC 224, dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, contra Stephens. Aldo disse ainda que o Ultimate sugeriu que ele lutasse em abril, mas o 'Campeão do Povo' pediu que seu retorno fosse com apoio da torcida.

Agora, Stephens é quem quer contar com apoio do público para encarar Aldo. Em uma publicação no Instagram, o norte-americano divulgou sua foto ao lado de Aldo, dando a entender que aceita a disputa. Porém, ele marcou a legenda com a hashtag "#UFCChicago", pedindo o duelo nos Estados Unidos. Confira!