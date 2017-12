'Sua mãe sabe quem é o m...', diz ex-rival provocado por McGregor; entenda

Na promoção para o UFC 205 do ano passado, Conor McGregor provocou Jeremy Stephens com uma das frases mais faladas dos últimos tempos por fãs de MMA. Ao ser interrompido pelo norte-americano em coletiva, o irlandês soltou a célebre frase "Quem é este m…?", e Stephens ficou sem reação, com a plateia inteira rindo dele. Quase um ano depois, finalmente "Lil' Heathen" tem a resposta.

Jeremy Stephens usou as redes sociais para postar uma foto sua com a mãe do campeão peso leve do UFC, Margaret McGregor, que aparece na imagem com um grande sorriso e abraçada ao norte-americano. Na legenda, Stephens provoca:

"Sua mãe sabe quem é o m…", declara o norte-americano, que ainda usou alguns emojis para provocar ainda mais o rival.

A foto parece ter sido tirada após uma das lutas de Stephens, que está com o rosto machucado. Recentemente, ele superou Gilbert Melendez, no UFC 215. A última vez que Jeremy lutou no mesmo evento de Conor McGregor foi justamente no UFC 205. Na ocasião, o peso pena perdeu para Frankie Edgar na decisão, enquanto o irlandês se tornou campeão dos leves com vitória sobre Eddie Alvarez na luta principal.