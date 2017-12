Sueco do UFC atropela brasileiro e pede namorada em casamento no octógono

Depois de uma atuação impecável, na qual nocauteou o brasileiro Glover Teixeira no quinto round, no UFC Suécia, neste domingo, o lutador sueco Alexander Gustafsson, de 30 anos, aproveitou o momento da vitória para chamar a namorada ao octógono e pedi-la em casamento.

A loira, chamada Moa, mãe de Ava, filha do casal, emocionou-se ao ver o pedido feito de joelhos pelo lutador, caiu no choro e aceitou na hora. A torcida, que lotava o ginásio, foi ao delírio.

Após a vitória sobre o brasileiro no combate que dominou ponta a ponta, numa atuação classificada pelos comentaristas como impecável, o sueco confirmou o primeiro lugar no ranking dos meio-pesados (até 93 kg) e, agora, espera o vencedor do combate entre os norte-americanos Daniel C0mier e Jon Jones, para a disputa do título da categoria.

Confira o momento: