Suspenso, Anderson Silva participa de música lançada pelo filho; ouça

Suspenso dos próximos eventos do UFC por doping, o 'Spider' Anderson Silva fez uma participação especial em uma música lançada pelo filho, Kalyl Silva.

Kalyl, que publicou a faixa nas redes sociais e garantiu que quer se tornar cantor, contou com a participação do pai não como intérprete, mas sim com algumas frases tidas no final da música, que tem como base outra faixa, Who's Stopping Me, de Big Sean e Metro Boomin.

Flagrado em um teste antidoping, em novembro, e com risco de um gancho de até quatro anos, o lutador mostra otimismo sobre seu caso e promete voltar a competir em breve.

Recentemente, Spider publicou um longo texto escrito em sua conta no Instagram, o ex-campeão dos médios (até 84 kg.) lembrou de sua trajetória até a conquista do cinturão e garantiu que sua história 'ainda não acabou'

Clique e escute a música de Kalyl Silva, com a participação especial do pai: