Suspenso do UFC, Jon Jones mostra mira afiada em sessão de tiros; assista

Fora do octógono após ser flagrado no doping em julho de 2016, Jon Jones aproveitou seu tempo livre para treinar, mas dessa vez não vestiu luvas. O ex-campeão dos meio-pesados do UFC publicou em seu Instagram uma sessão de tiros que realizou em Albuquerque, cidade onde mora e treina.

E o norte-americano mostrou que possui excelente pontaria, acertando todos os seis tiros que disparou. “Tive bons momentos atirando com amigos, colegas e membros do Departamento de Polícia de Albuquerque”, escreveu Bones na legenda do vídeo.

Jon Jones voltará ao octógono no segundo semestre deste ano. O americano deve enfrentar o vencedor da luta entre Daniel Cormier e Anthony Johnson.