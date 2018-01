Suspenso por doping, Anderson Silva promete retorno: ‘Ainda não acabou’

Anderson Silva parece não temer o risco de uma dura suspensão por ter sido flagrado em um teste antidoping, em novembro. Com risco de um ganho de até quatro anos, o Spider mostrou otimismo sobre seu caso e prometeu voltar a competir em breve.

+ Campeã peso-leve do Rizin, Cindy Dandois quer enfrentar Cris Cyborg

+ Conheça os brasileiros que podem disputar o cinturão do UFC em 2018

+ Astro do cinema, Van Damme acerta chute no rosto de ex-campeão do UFC

Em um longo texto escrito em sua conta no Instagram, o ex-campeão dos médios (até 84 kg.) lembrou de sua trajetória até a conquista do cinturão e garantiu que sua história 'ainda não acabou'

"... Tudo que passei, tudo que consegui construir com força de vontade, com determinação e muita honra. Tive o previlégio de colocar o brasão do meu time do coração, de uma certa forma, dar um título mundial pra ele e principalmente, pro meu povo. Só tenho a agradecer a todos vocês por tudo, digo de coração, amo vocês todos que sempre estão me dando forças... Obrigado meu povo! Podem ter certeza que ainda não acabou. Meu amor e minha paixão pela luta estão aqui, firmes e fortes. A luta continua, vou parar quando DEUS achar que não dá mais....", escreveu Anderson.

Entenda o caso

Anderson foi pego em teste antidoping antes da luta que faria contra Kelvin Gastelum, no UFC China, em novembro do ano passado. Na ocasião ele foi suspenso preventivamente e substituído por Michael Bisping. Por já ter caído em exame anterior, o Spider poderá pegar um gancho de até quatro anos, caso fique comprovado que ele agiu com má fé. Com isso, Anderson só voltaria a lutar com 46 anos.

Na primeira vez que Anderson caiu em um teste, em janeiro de 2015, foram encontradas as substâncias drostanolona um anabolizante que atua na musculatura, fazendo com que ela cresça e se torne mais rígida e a androsterona é um derivado da testosterona.

Até o momento ainda não há informação sobre que tipo de substância foi encontrada em seu exame.