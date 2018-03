Tanquinho é pego em antidoping e está fora do UFC Atlantic City

Augusto Tanquinho está fora do UFC Atlantic City, evento que acontece dia 21 de abril, nos EUA. O brasileiro foi flagrado em um teste antidoping e foi retirado da disputa contra Mareb Dvalishvili.

O exame foi aplicado pela Agência Antidoping dos EUA (USADA, na sigla em inglês) no dia 7 de março, em um período fora de competição. A substância proibida encontrada no teste não foi divulgada, mas a entidade suspendeu o lutador preventivamente até o julgamento.

Através de um comunicado oficial, o UFC confirmou a violação de Tanquinho e sua remoção do UFC Atlantic City. O evento ainda confirmou que a USADA é uma entidade independente e o processo de julgamento se passará de uma maneira 'legal e justa'. Confira abaixo o comunicado na íntegra.

Comunicado do UFC pelo doping de Augusto Tanquinho

"A organização do UFC foi notificada hoje que a Agência Antidoping dos EUA (USADA) informou Augusto Mendes de uma potencial violação da política antidoping oriunda de uma amostra fora de competição, coletada em 7 de março de 2018. Devido à proximidade com a luta de Mendes marcada para o UFC FIGHT NIGHT: BARBOZA x LEE em Atlantic City, Nova Jersey em 21 de abril de 2018 contra Merab Dvalishvili, Mendes foi removido do card, e o UFC está atualmente buscando um substituto.

USADA, o administrador independente da política antidoping do UFC, vai lidar com o gerenciamento dos resultados e a adjudicação apropriada deste caso envolvendo Mendes. Sob a política antidoping do UFC, há um processo legal justo e completo atribuído a todos os atletas antes de que qualquer sanção seja imposta. Informações adicionais serão repassadas no momento apropriado, conforme o processo segue adiante".