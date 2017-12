Técnico confia em inocência de Spider, mas espera suspensão por doping

Considerado como um dos maiores lutadores de todos os tempos, Anderson Silva teve uma mancha em sua história quando foi pego em um exame antidoping. Desde o anúncio da violação, em novembro, o Spider e todas as pessoas de sua equipe não concederam entrevistas e só se manifestaram através de publicações nas redes sociais. Porém, o preparador físico do lutador, Rogério Camões, quebrou o silêncio e falou sobre o caso. 'Rogerão', como é conhecido, acredita na inocência de seu pupilo, revela que o brasileiro não deve escapar de uma longa suspensão.

"Eu acredito na palavra dele, porque o Anderson é um cara muito maduro e muito experiente, e tem consciência que não ia usar uma coisa para se comprometer a ser suspenso, manchar a imagem. A gente acredita em alguma contaminação em algum produto ou suplemento. Todos os produtos que ele usou vão ser analisados para a gente comprovar que houve uma contaminação. O processo é lento, não é da noite para o dia, isso requer tempo e investimento, é muito caro", disse Camões, em entrevista ao programa 'Revista Combate'.

+ Vitor Belfort publica mensagem emocionada para a irmã desaparecida

+Lutador de MMA é 'finalizado' por fã com síndrome de Down; assista

+ Siga o Fera no Twitter!

Apesar de esperar uma punição ao Spider, Rogério garantiu que Anderson ainda voltará a lutar.

"Na vida, quando tiram uma coisa de você, é quando você mais dá valor. A coisa que ele mais quer é lutar. Acredito que ele vai voltar a lutar... Tudo vai se esclarecer. Claro que vai haver uma pena, a gente conhece as regras da USADA e, mesmo que tenha uma contaminação, a responsabilidade é do atleta pelo que ele toma. Como é reincidente, vai (ter) mais. A gente está esperando alguma coisa justamente pra saber qual caminho tomar depois de tudo", completou o preparador físico.

Pena

Anderson Silva está suspenso preventivamente desde o anúncio da alteração no teste antidoping. Esta é a segunda vez que o lutador é pego em um exame. Em janeiro de 2015, foram encontradas as substâncias drostanolona um anabolizante que atua na musculatura, fazendo com que ela cresça e se torne mais rígida e a androsterona é um derivado da testosterona. Por já ter caído em exame anterior, o Spider poderá pegar um gancho de até quatro anos, caso fique comprovado que ele agiu com má fé.Com isso, Anderson só voltaria a lutar com 46 anos.