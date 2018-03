Técnico crava: 'St. Pierre x McGregor seria a maior luta da historia'

A superluta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, realizada em agosto de 2017, é considerada como um dos maiores duelos da história do esporte. Mas para Firas Zahabi, treinador de Georges St-Pierre, outra disputa pode superar o combate do Boxe x MMA. Segundo o técnico, um duelo entre seu pupilo e o irlandês a maior luta já realizada. + Stephens aceita enfrentar Aldo, mas rejeita luta no UFC Rio​

+ Wanderlei Silva faz reunião para levar Bellator à Arena da Baixada + Darren Till desafia Rafael dos Anjos para combate no UFC Rio​

Zahabi, em entrevista ao "FightHub TV", não escondeu o entusiasmo ao imaginar o combate entre St. Pierre e McGregor. Por outro lado, treinador de GSP revelou que a diferença de peso e tamanho entre os atletas faz com que a disputa seja improvável de acontecer.

"São dois grandes nomes, adoraria que essa luta acontecesse, mas acho que não irá. Há uma diferença grande de tamanho entre eles, e Conor precisará defender seu cinturão cedo ou tarde. Os fãs gostariam de ver uma superluta entre eles, todo mundo pararia para assistir. Eu acho que seria maior do que Mayweather x McGregor. Seria a maior luta da história", cravou.

Superluta de bicampeões

Caso vinha a ser realizada, a superluta entre Georges St. Pierre e Conor McGregor seria a primeira na história do UFC entre campeões em duas categorias diferentes. O canadense teve o título da divisão de médios (até 84 kg.) e meio-médios (até 77,1 kg.), enquanto o irlandês reinou entre os penas (até 65,8 kg.) e leves (até 70,3 kg.).