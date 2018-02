Técnico de Jones ‘prevê’ trilogia com Cormier pelo título pesado

Mesmo tendo sido pego pela segunda vez em exame antidoping, Jon Jones segue otimista em ser inocentado e voltar a lutar ainda este ano. E o sentimento é compartilhado por sua equipe. Tanto que um de seus treinadores, Brandon Gibson, fez uma previsão inusitada. Para ele, seu pupilo irá enfrentar o arquirrival Daniel Cormier em dezembro deste ano - o que também pode significar uma suspensão de um ano para "Bones", punição que expiraria em julho deste ano. + Anderson Silva é pego com testosterona sintética e diurético em antidoping​

Através de seu Twitter pessoal, Gibson deu a entender que a equipe vê DC como favorito diante do atual campeão peso pesado Stipe Miocic. Para ele, Cormier irá superar Miocic, se transformando no dono do cinturão dos pesados e irá defender pela primeira vez seu título justamente com Jon Jones.

"Vamos fazer mais uma tentativa. Eu prevejo que veremos Jon Jones x Daniel Cormier pela terceira vez, em duelo válido pelo cinturão peso pesado no dia 29 de dezembro de 2018", twittou Gibson.

Desde que conquistou o cinturão meio-pesado, ainda em 2011, Jones tem flertado com uma subida para o peso pesado, apesar de dominar sua categoria, com vitórias sobre nomes do calibre de Mauricio Shogun, Rampage Jackson, Rashad Evans, Vitor Belfort, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, além do próprio Cormier e de Ovince St. Preux. Antes de ser pego em exame antidoping, Jones chegou a desafiar Brock Lesnar, ex-campeão peso pesado para "estrear" na divisão de cima.