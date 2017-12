Técnico de McGregor alerta haters: 'com críticas, ficamos mais fortes'

Faltando menos de dois meses para a Luta do Século, o combate entre o pugilista norte-americano Floyd Mayweather e o campeão dos leves do UFC, o irlandês Conor McGregor, o técnico deste último, John Kavanagh, resolveu mandar um recado aos 'haters' e aos astros do boxe que apontam o norte-americano como favorito para vencer a luta, marcada para 26 de agosto.

"Quando estão rindo, quando estamos sendo ridicularizados, ficamos ainda mais fortes", afirmou Kavanagh ao podcast The MMA Hour. McGregor, por enquanto, vem ficando bem atrás do adversário nas bolsas de apostas.

Kavanagh relembrou o início da carreira, quando o irlandês era zombado no cenário do MMA. "Quando todos estavam zombando da ideia de um cara desconhecido de Dublin fazer a "limpa" no UFC, fizemos nosso melhor, nos superamos, e conquistamos o cinturão. Esses desafios parecem nos unir mais ainda do que já somos unidos", afirmou.

Aos 28 anos, McGregor fará a sua estreia no boxe (a luta será disputada estritamente sob as regras desse esporte) contra um dos maiores pugilistas da atualidade. Floyd Mayweather, de 40 anos, tem, em sua carreira, 49 lutas e 49 vitórias.