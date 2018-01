Técnico de McGregor diz que pupilo negocia ‘próximo passo na carreira’

O campeão peso leve Conor McGregor está no início do período de negociações para sua próxima luta. Quem garante é o técnico do astro, John Kavanagh, que também revelou que seu aluno finalmente voltou a treinar frequentemente após passar alguns meses curtindo férias após ganhar US$ 100 milhões (R$ 323 milhões) na superluta de boxe contra Floyd Mayweather.

Em entrevista à BBC da Irlanda do Norte, Kavanagh falou que tentará convencer McGregor a voltar ao UFC e lutar MMA, apesar de saber que o irlandês tem propostas para fazer mais uma luta de boxe.

"Conor é o campeão do UFC ainda. Eles podem falar o que quiserem, mas eu tenho até seu cinturão em casa. Ele está tomando a decisão sobre seu próximo passo. Ainda está cedo, no início. Estamos olhando como tudo se desenvolveu depois que ele saiu de cena, porque ele tinha outras coisas acontecendo com ele.Vamos ver o que acontece em 2018, estou animado para isso", declarou.

E completou, falando sobre os treinos do campeão dos leves: "Acho que 2018 vai ser outro grande ano para nós. Exatamente como eu ainda não sei. O plano ainda está se formando. A minha opinião é a de que ele deveria voltar ao MMA. O boxe foi um desvio bacana, mas MMA é a minha paixão e, se depender de mim, veremos Conor McGregor no octógono em 2018".

"Estou feliz de vê-lo treinando com frequência. Ele teve que lidar com muita coisa em sua vida, muitas coisas aconteceram fora da luta e ele agora está conseguindo equilibrar tudo isso. Ele treina quase todo dia agora", revelou.