Técnico de McGregor quer Mayweather em revanche e ‘luta de verdade’

Conor McGregor se aventurou no boxe e desafiou o supercampeão Floyd Mayweather em sua especialidade. Agora, com os rumores da ida do 'Money' ao UFC, o irlandês não esconde o desejo de 'recepcionar' o rival no MMA.

John Kavanagh, técnico principal de McGregor, revelou que adoraria ver a revanche de May-Mac dentro do octógono. E, com tamanha confiança em seu pupilo, o treinador sugeriu que o campeão do UFC faça 'outra luta de verdade' em seguida.

"Vamos ser realistas. Se esta luta fosse acontecer, eu estaria quase incentivando Conor a dizer, 'Vamos marcar esta duas ou três semanas antes de uma luta de verdade'", afirmou Kavanagh. "Acho que é uma daquelas que poderíamos encaixar no meio da preparação para uma luta. Se fosse acontecer, não é o tipo de luta que Conor teria de fazer 12 semanas de trabalho específico... Você poderia fazer esta luta e encaixar na noite da sua luta de verdade", completou.

Apesar de colocar a possível revanche contra Mayweather no UFC como uma luta fácil, o treinador não gostaria de ver o irlandês tentando nocautear o rival. Segundo ele, McGregor usaria o jogo de solo - a principal deficiência do irlandês no MMA - para vencer a disputa.

"Podemos entrar lá e eu insistiria para que Conor derrubasse com um double leg logo no início, porque eu ficaria irritado se ele tentasse nocauteá-lo rápido com trocação de MMA. Nós precisamos ver jiu-jítsu nessa luta. Ele precisa estar na montada e dar uns tapas nele (Mayweather) um pouco. Então seria, acho, uma luta tão direta e fácil que poderíamos treinar realisticamente para ela e aí fazer uma luta competitiva de MMA no final do camp".