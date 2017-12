Thominhas rouba a cena no UFC SP e sai com vitória segura por nocaute

A principal luta do UFC São Paulo foi entre Rogério Minotouro e Ryan Bader, mas quem roubou a cena do evento, que aconteceu na madrugada deste domingo, no Ginásio do Ibirapuera, foi Thomas Almeida. O brasileiro, de apenas 25 anos, nocauteou Albert Morales e levou o público ao delírio. A vitória marca a 22ª, em um cartel que tem apenas uma derrota.

Já, Rogério Minotouro, não foi páreo para o seu adversário norte-americano, sete anos mais novo. O veterano até suportou os primeiros golpes e quedas de Ryan Bader, até o terceiro round, quando acabou perdendo. Após a derrota, os torcedores que faziam a festa incentivando o combate, deixaram o ginásio em silêncio.