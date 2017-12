Tito Ortiz aposta em brasileira contra Ronda e fatura mais de R$ 400 mil

O lutador norte-americano Tito Ortiz apostou US$ 50 mil (R$ 164 mil) na vitória da brasileira Amanda Nunes contra Ronda Rousey, no UFC 207, realizado no dia 30 de dezembro, em Las Vegas. E com a atuação impecável da ‘Leoa’ que nocauteou a adversária em apenas 48 segundos de luta, o veterano faturou uma bolada para começar 2017 com o pé direito.

O próprio Ortiz revelou a história, publicando o bilhete que mostra o total lucrado. O ex-campeão meio pesado do UFC recebeu o valor da aposta US$ 50 mil, mais US$ 77,5 mil, totalizando US$ 127,5 mil (R$ 414,3 mil). O lutador ainda escreveu na legenda: "Você tem que amar apostas fáceis".