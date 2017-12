Título interino coloca Ferguson entre maiores nomes da história do TUF

A vitória sobre Kevin Lee, na luta principal do UFC 216, colocou Tony Ferguson como primeiro campeão interino da história do peso leve no Ultimate. Ainda que ele tenha que unificar seu cinturão contra o superastro Conor McGregor, o nome de "El Cucuy" já entrou para a história do UFC e do The Ultimate Fighter, reality show que o revelou em 2011.

Na ocasião, Ferguson foi um dos 16 meio-médios escolhidos para fazer parte do TUF 13, que teria os pesados Brock Lesnar e Júnior Cigano como treinadores. O norte-americano ficou na equipe de Lesnar e não encontrou dificuldades para ganhar a temporada. Na final, nocaute no primeiro round sobre Ramsey Nijem, do time do brasileiro, e imediata descida para o peso leve.

Após um período de adaptação à nova categoria, Ferguson engatou sequência de 10 vitórias, passando por nomes como Abel Trujillo e os brasileiros Edson Barboza e Rafael Dos Anjos, ex-campeão linear dos leves. No último sábado, Ferguson se juntou a Matt Serra, Forrest Griffin, Rashad Evans, TJ Dillashaw, Michael Bisping e Carla Esparza como ex-TUFs campeões do mundo, mesmo que de forma provisória. Em breve, tudo indica que Ferguson terá a oportunidade de tirar o asterisco do seu título já que Dana White prometeu colocá-lo contra McGregor em seu próximo combate.

Enquanto isso, veja uma lista dos maiores nomes da história do reality show, que inclui vencedores como Bisping, Evans, Diego Sanchez e Nate Diaz e outros atletas que não venceram suas temporadas, mas brilharam depois, como Dillashaw e Rose Namajunas: