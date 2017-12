Torcedores prestam solidariedade a José Aldo na internet após derrota

A conta oficial do lutador brasileiro de MMA José Aldo no Instagram, que foi derrotado pelo norte-americano Max Holloway no UFC 212, no Rio, foi invadida por mensagens de apoio ao atleta.

Bastante emocionado e chorando muito após o nocaute, Aldo recebeu o carinho da torcida até mesmo com mensagens em inglês, russo e alemão. Muitos torcedores ficaram emocionados justamente com o fato de ele não esconder a frustração após o nocaute.

"Força, campeão", "levante essa cabeça", "você continua sendo o melhor", "monstro", não tem nada acabado" deram o tom da maioria dos comentaristas no útlimo post feito por Aldo.

Confira:

Com a vitória, o havaiano Holloway assumiu o reinado dos pesos-pena no UFC, diante do "Campeão do Povo", como Aldo é conhecido. O brasileiro perdeu a segunda de suas últimas três lutas. Ele vinha de vitória sobre Frankie Edgar no UFC 200, quando recuperou-se do nocaute sofrido para Conor McGregor.

Alguns memes lamentando a derrota de Aldo também apareceram, claro, nas redes sociais, brincando com o fato de o lutador ser flamenguista. Confira:

José Aldo faz homenagem ao seu clube do coração e também cai precocemente de uma competição importante: pic.twitter.com/NyWXJKvDYW — Airton M1l Gr4u (@Airtonm1lgr4u) 4 de junho de 2017